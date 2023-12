Empire State Realty Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Empire State Realty Trust Inc liegt bei 35,96 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 35,79 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Empire State Realty Trust Inc auf 7,66 USD, während der aktuelle Kurs bei 9,85 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +28,59 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,82 USD, was einen Abstand von +11,68 Prozent bedeutet und ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtbewertung "gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke werden daher als "neutral" bewertet.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Empire State Realty Trust Inc von Analysten als "neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 "gut", 1 "neutral", 1 "schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7,17 USD, was einer Erwartung von -27,24 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "neutral" Bewertung vergeben.