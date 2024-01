Empire State Realty Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Empire State Realty Trust Inc: Gemischte Bewertungen von Anlegern und Analysten

Die Stimmung in Bezug auf Empire State Realty Trust Inc hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, wie aus der Analyse von sozialen Medien hervorgeht. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Was die Anleger betrifft, so wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Empire State Realty Trust Inc geführt. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Das Anleger-Sentiment bekommt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analystenbewertungen für Empire State Realty Trust Inc sind gemischt. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt drei Bewertungen, wovon eine "Gut", eine "Neutral" und eine "Schlecht" war. Die Durchschnittsbewertung des Wertpapiers ist daher "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 7,17 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -28,33 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Unternehmen, das insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Empire State Realty Trust Inc von 10 USD eine positive Entwicklung im Vergleich zum GD200 (7,8 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 9,15 USD auf ein "Gut"-Signal hin. Insgesamt wird der Aktienkurs von Empire State Realty Trust Inc daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.