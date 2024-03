Empire Petroleum Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Empire Petroleum-Aktie beträgt aktuell 21, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Empire Petroleum bei 8,4 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,91 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Zudem hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage einen Stand von 6,64 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Empire Petroleum festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Empire Petroleum. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Empire Petroleum daher sowohl in Bezug auf den RSI als auch das Sentiment und die Anlegerstimmung überwiegend Bewertungen im negativen Bereich, was auf mögliche Risiken für Investoren hinweist.