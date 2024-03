Empire Petroleum Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter Anlegern in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Während an einem Tag hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, dominierte an neun Tagen die negative Kommunikation. In jüngster Zeit haben sich die Anleger auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Empire Petroleum ausgetauscht. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt zu den weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Empire Petroleum die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Bewertung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Empire Petroleum daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Empire Petroleum-Aktie liegt bei 72, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI der letzten 7 Tage ist der 25-Tage-RSI (64,45) jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Empire Petroleum.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Empire Petroleum derzeit bei 8,24 USD liegt, während die Aktie selbst bei 5,3 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -35,68 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 6,14 USD, was einer Distanz von -13,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Empire Petroleum mit "Schlecht" bewertet.