Empire Petroleum Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Empire Petroleum in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Interesse der Anleger an Empire Petroleum abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Empire Petroleum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,95 USD deutlich darunter liegt. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich kritisch. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Empire Petroleum zeigt einen Wert von 73,56, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich für Empire Petroleum eine durchwachsene Bewertung, die von "Schlecht" bis "Neutral" reicht.