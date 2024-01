Empire Petroleum Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Empire Petroleum-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ihm eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil, und daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Empire Petroleum-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Empire Petroleum-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge in sozialen Medien führte zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich bei Empire Petroleum eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Empire Petroleum-Aktie beträgt derzeit 9,49 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 8,65 USD liegt. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen nahezu gleichen Schlusskurs im Vergleich zum letzten Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Empire Petroleum-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.