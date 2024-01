Empire Metals Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Empire Metals wird auf der Basis des 7-Tage-RSI als überverkauft eingestuft, da der RSI-Wert bei 13,92 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,16 und zeigt somit weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Empire Metals keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb das Unternehmen in diesem Punkt als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Empire Metals. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 169,59 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +49,23 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend wird Empire Metals in Bezug auf den RSI und die technische Analyse als "Gut" eingestuft, während das Sentiment und die Diskussionen in den sozialen Medien zu einer "Neutral"-Bewertung führen.