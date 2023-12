Empire Metals Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Empire Metals liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei Empire Metals bei 71, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite gibt das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs an. Bei Empire Metals liegt die Dividendenrendite bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche hat Empire Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,5 Prozent erzielt, was 23,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Bei weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz, zeigt Empire Metals eine übliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.