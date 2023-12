Empire Metals Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Empire Metals: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertung

Die Dividendenrendite von Empire Metals liegt bei 0 Prozent, was 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Daher wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Empire Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,5 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,27 Prozent im Branchenvergleich, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -11,77 Prozent lag. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -11,77 Prozent, wobei Empire Metals 24,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,08 CAD der Empire Metals-Aktie um -20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -20 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Empire Metals zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Empire Metals. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.