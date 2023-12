Empire Metals Aktie: Bloß aufpassen!

Empire Metals: Aktienanalyse ergibt schlechte Bewertung

Die Empire Metals Aktie weist mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine 3,83 Prozent niedrigere Rendite als der Branchendurchschnitt auf. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von 0,08 CAD der Empire Metals derzeit um -20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Distanz zum GD200 mit -20 Prozent bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Empire Metals haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Empire Metals in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Empire Metals-Aktie sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage als "überkauft" eingestuft wird. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.

Zusammenfassend ergibt die Aktienanalyse von Empire Metals eine insgesamt schlechte Bewertung aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index. Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.