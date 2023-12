Empire Energy Aktie: Das gab es noch nie!

Empire Energy: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Empire Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Empire Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,2 AUD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,16 AUD) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,14 AUD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Empire Energy-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Empire Energy ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Zudem wurden in den letzten Tagen insbesondere positive Themen rund um Empire Energy diskutiert. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Empire Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,29 Prozent erzielt hat, was 8,67 Prozent unter dem Durchschnitt der Energiebranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -5,61 Prozent, wobei Empire Energy aktuell 8,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.