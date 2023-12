Empire Energy Aktie: Die Bären zittern!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Empire Energy eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang hauptsächlich positive Themen, ohne jegliche negative Diskussion. An einem Tag waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Empire Energy daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Empire Energy im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 20,83 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20,83 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Empire Energy erhält eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, der bei 33,33 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 31,43), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Empire Energy bei 0,16 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,2 AUD erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +25 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,15 AUD, was einer Distanz von +33,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Empire Energy daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.