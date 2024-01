Empire Diversified Energy Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Empire Diversified Energy liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" bewertet wird. Die Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Empire Diversified Energy eine übliche Aktivität, weshalb sie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Empire Diversified Energy in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Empire Diversified Energy bei 0,25 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,2 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine Differenz von -4,76 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".