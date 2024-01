Empire Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten zwei Wochen wurde die Empire-Aktie hauptsächlich von privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Empire-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -5,23 Prozent erwirtschaftet hat, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" konnte die Aktie mit einer Rendite von 1,41 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben der Empire-Aktie in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut". Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 20,03 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 34,99 CAD, was zu einem mittleren Kursziel von 42 CAD führt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Empire liegt aktuell bei 5,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu wird der 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft, da Empire hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Empire-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.