Empire Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Empire-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher die Einstufung als "Neutral" erachtet. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Empire-Aktie beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Empire-Aktie mit einer Rendite von -5,23 Prozent mehr als 17 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die Empire-Aktie mit 1,41 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Empire-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 36,27 CAD liegt. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. In Summe wird die Empire-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.