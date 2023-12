Empire Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Analysten schätzen die Aktie der Empire auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Empire. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 41,2 CAD, was einer Erwartung von 8,34 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 38,03 CAD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Empire derzeit bei 36,32 CAD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält, da der Aktienkurs von 38,03 CAD einen Abstand von +4,71 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 38,15 CAD, was einer Differenz von -0,31 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse übertrifft die Rendite von Empire mit -5,23 Prozent die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 14 Prozent. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,03 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Empire mit 0,2 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Empire in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Allerdings wurde auch eine negative Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Empire führt.