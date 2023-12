Empir AB Aktie: War das schon alles?

Die aktuelle Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf die Aktie von Mysafety ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten Tagen beobachtet. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Mysafety daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Mysafety-Aktie aufgrund ihres gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,17 SEK, während der Aktienkurs (11,45 SEK) um -5,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 11,06 SEK, was einer Abweichung des Aktienkurses um +3,53 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Mysafety durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Mysafety als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 63,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,55 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.