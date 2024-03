Empir AB Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Aktie von Mysafety zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,97 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,6 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit -3,37 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,45 SEK, was einem Abstand von +1,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie von Mysafety.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mysafety ist insgesamt sehr negativ. In den letzten Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um Mysafety zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung über einen längeren Zeitraum, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) für Mysafety zeigt, dass der RSI7 bei 26,47 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauften noch überverkauften Zustand an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie von Mysafety daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.