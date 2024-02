Emperor Watch and Jewellery Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Emperor Watch & Jewellery in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,18 HKD für die Emperor Watch & Jewellery-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,18 HKD, was keiner Veränderung entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,17 HKD, was 5,88 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Emperor Watch & Jewellery bei 3,5, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,89 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 15,38 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Emperor Watch & Jewellery-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 56,16, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält Emperor Watch & Jewellery somit eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse und fundamentale Kriterien, während der RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führt.