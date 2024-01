Emperor Watch and Jewellery Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Emperor Watch & Jewellery in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von uns. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, ergibt sich für die Emperor Watch & Jewellery-Aktie ein Wert von 28 für die letzten 7 Tage. Auf dieser Basis wird die Aktie als überverkauft eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (51,02) zeigt jedoch, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Emperor Watch & Jewellery.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Emperor Watch & Jewellery-Aktie (0,166 HKD) auf ähnlichem Niveau liegt wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,17 HKD). Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Bewertung. Somit wird die Emperor Watch & Jewellery-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 8,12 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau und liegt damit 2,85 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 5,27). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Emperor Watch & Jewellery-Aktie eine "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion.