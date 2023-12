Emperor Watch and Jewellery Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "FutureTech II Acquisition Corp":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Aktienmärkte, da es Stimmungen verstärken oder sogar verändern kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Emperor Watch & Jewellery wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Emperor Watch & Jewellery liegt bei 36,36, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was zu einer ähnlichen neutralen Einstufung für 25 Tage führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Emperor Watch & Jewellery aktuell bei 0,17 HKD, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,161 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -5,29 Prozent vom GD200 entspricht. Der GD50 liegt derzeit bei 0,17 HKD, was ebenfalls zu einem schlechten Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Emperor Watch & Jewellery im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,6 Prozent erzielt, was 13,98 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -0,92 Prozent, wobei Emperor Watch & Jewellery aktuell 7,68 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.