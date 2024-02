Emperor Entertainment Hotel Aktie: Quo vadis?

Emperor Entertainment Hotel wird in Bezug auf den Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,28, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,35 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Emperor Entertainment Hotel liegt derzeit bei 0,46 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,4 HKD gehandelt wird, was einen Abstand von -13,04 Prozent darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,41 HKD liegt, ergibt sich eine Differenz von -2,44 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf technischer Basis daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Emperor Entertainment Hotel in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Emperor Entertainment Hotel eine Rendite von -39,39 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,95 Prozent, wobei Emperor Entertainment Hotel mit 30,44 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.