Emperor Entertainment Hotel Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben Emperor Entertainment Hotel auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Emperor Entertainment Hotel diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 0,49 HKD für die Emperor Entertainment Hotel-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,42 HKD, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,45 HKD wurde mit einem Unterschied von -6,67 Prozent unterschritten, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Emperor Entertainment Hotel-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 beträgt 68,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -26,32 Prozent erzielt, was 36,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,95 Prozent, wobei Emperor Entertainment Hotel aktuell 30,26 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.