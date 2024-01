Emperor Entertainment Hotel Aktie: Interessante Aussichten?

Bei Emperor Entertainment Hotel fällt die Dividende mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (6,24 %) niedriger aus. Dies bedeutet eine Differenz von 6,24 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Emperor Entertainment Hotel zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergibt eine negative Abweichung von -15,63 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit -7,95 Prozent eine negative Entwicklung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Emperor Entertainment Hotel-Aktie liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 64,29 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Emperor Entertainment Hotel.