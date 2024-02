Emperor Entertainment Hotel Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Dividendenrendite für Emperor Entertainment Hotel beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,78 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Emperor Entertainment Hotel derzeit als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 0,45 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,41 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,89 Prozent entspricht. Darüber hinaus zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,41 HKD eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Emperor Entertainment Hotel zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emperor Entertainment Hotel einen Wert von 5 auf, was 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Dies deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.