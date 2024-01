Emperor Entertainment Hotel Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Emperor Entertainment Hotel verbuchte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,71 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" durchschnittlich um -6,37 Prozent, was eine Unterperformance von -29,34 Prozent für Emperor Entertainment Hotel bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Emperor Entertainment Hotel um 39,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emperor Entertainment Hotel beträgt 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem durchschnittlichen KGV von 31, als unterbewertet angesehen werden kann. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Hinblick auf die Dividendenrendite weist Emperor Entertainment Hotel derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von Emperor Entertainment Hotel liegt auf 7-Tage-Basis bei 57,14 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 63,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Emperor Entertainment Hotel-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.