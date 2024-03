Emperor Entertainment Hotel Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Emperor Entertainment Hotel liegt bei 60, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 40,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der für die Emperor Entertainment Hotel derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,45 HKD, während der Kurs der Aktie (0,42 HKD) um -6,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,41 HKD, was einer Abweichung von +2,44 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Das Gesamtbild führt hier zu einem Rating von "Neutral".

Im Bereich der Dividende schüttet Emperor Entertainment Hotel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,14 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,14 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Abschließend wird das Sentiment und der Buzz betrachtet. Hierbei wird die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen berücksichtigt. Bei Emperor Entertainment Hotel wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft.