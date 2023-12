Emperor Energy Aktie: Das macht richtig Spaß!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Emperor Energy als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Emperor Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,67, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger bei Emperor Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit errechnet sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Emperor Energy derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,01 AUD, womit der Kurs der Aktie (0.011 AUD) um +10 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 AUD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Emperor Energy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Emperor Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".