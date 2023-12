Emperor Energy Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Emperor Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,01 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,008 AUD beträgt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -20 Prozent, was eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Ebenso zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,01 AUD, was wiederum einen Abstand von -20 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv und wird als wichtiger Stimmungsindikator betrachtet. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrieren sich in letzter Zeit ausschließlich auf positive Meinungen über Emperor Energy. Dies hat zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung geführt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Emperor Energy liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,33 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".