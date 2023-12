Emperor Culture Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Für Emperor Culture beträgt der RSI 55,56, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 57,69, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Emperor Culture.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Emperor Culture bei 0,06 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,036 HKD gehandelt wird. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -40 Prozent und wird daher als schlecht bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,04 HKD, was einer Distanz von -10 Prozent entspricht und ebenfalls als schlecht eingestuft wird. Die Gesamtnote lautet demnach "schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Emperor Culture eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Emperor Culture daher eine "neutral"-Einschätzung.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Emperor Culture in diesem Punkt die Einstufung: "neutral".