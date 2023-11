Emperor Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "iQ International":

Sentiment und Buzz: Die Stimmung im Internet kann die Meinungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, d.h. der Anzahl der Beiträge in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Emperor haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und dieses Signal als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es gab kaum identifizierbare Änderungen. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausreißer. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Emperor diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Emperor von 0,43 HKD liegt mit -21,82 Prozent Abstand vom GD200 (0,55 HKD) aus charttechnischer Sicht im "Schlecht"-Bereich. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 0,45 HKD auf. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,44 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Emperor-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Emperor. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit 54,55 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Emperor derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Emperor auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 60). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Emperor wird somit insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.