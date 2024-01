Emmis Communications Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Emmis-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +8,67 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Emmis-Aktie gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Emmis-Aktie hat einen Wert von 94, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 47,94 weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Emmis.