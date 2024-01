Emmis Communications Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Emmis-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 4,18 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 5 USD lag, was einer Abweichung von +19,62 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,73 USD) liegt mit einer Abweichung von +5,71 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Emmis-Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Emmis ist in einem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Emmis-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf etwas längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Emmis-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einem Tag negative Diskussionen überwogen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral eingestellt und verstärkt negativ in Bezug auf das Unternehmen Emmis. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.