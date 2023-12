Emmi Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Emmi":

Emmi-Aktie: Unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt

Die Emmi-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,76 gehandelt, was einem Abstand von 5 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,08 entspricht. Dies führt zu einer fundamentalen Einschätzung als "Gut" und zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Nahrungsmittelsektor unterbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die Diskussionsstärke bleiben neutral, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe als "Neutral" führt.

Der Aktienkurs von Emmi erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,75 Prozent. Im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite jedoch um 7,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Bereich Nahrungsmittel liegt die Rendite von Emmi hingegen um 13,67 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ist die Emmi-Aktie derzeit +1,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +0,16 Prozent, was auch zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Emmi-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet ist und auf fundamentalen, sentimentalen, und technischen Ebenen als "Neutral" eingestuft wird.