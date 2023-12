Emmi Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Emmi":

Die technische Analyse für Emmi zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 894,39 CHF, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 935 CHF um +4,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 881,08 CHF, was einer Abweichung von +6,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Emmi-Aktie, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Emmi kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Emmi gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt und die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Emmi derzeit eine Dividendenrendite von 1,67 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 % in der Nahrungsmittelbranche. Die Differenz von 1,91 Prozentpunkten führt dazu, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.