Emmi Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Emmi: Branchenvergleich, Sentiment, Dividende und technische Analyse

Emmi verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um 2,78 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,19 Prozent im Branchenvergleich für Emmi. Im Vergleich dazu erzielte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 20,56 Prozent, wobei Emmi 8,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität in Bezug auf Emmi. Aufgrund der kaum vorhandenen Rate der Stimmungsänderungen wird dem Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild zugeordnet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Emmi derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,91 Prozentpunkte (1,67 % gegenüber 3,58 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Emmi-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 894,79 CHF mit dem aktuellen Kurs (920 CHF) eine Abweichung von +2,82 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 882,8 CHF nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,21 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.