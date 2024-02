Emmerson Resources Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen verglichen werden. Der RSI der Emmerson liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die Emmerson einen Wert von 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung rund um Aktien. Für Emmerson wurde eine mittlere Diskussionsintensität über einen langen Zeitraum gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt keine signifikanten Änderungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Emmerson-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,06 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,051 AUD liegt, was zu einer Abweichung von -15 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,05 AUD, was nahe dem aktuellen Kurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Emmerson wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert, mit nur wenigen positiven oder negativen Themen in den vergangenen ein, zwei Tagen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.