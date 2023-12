Emmerson Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Emmerson":

Der Relative Strength Index (RSI) der Emmerson-Aktie zeigt eine Überkaufung mit einem Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 90 im überkauften Bereich und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Emmerson in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Emmerson gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Emmerson-Aktie als "Schlecht"-Signal bewertet, da er mit -57,4 Prozent deutlich unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -17,7 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Emmerson-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um Emmerson waren in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Anleger führt.

Basierend auf den verschiedenen Bewertungen erhält die Emmerson-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

