Emmerson Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Aktie von Emmerson weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 9,04 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" kennzeichnet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Emmerson-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,31 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,45 GBP weicht somit um -56,19 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,74 GBP) liegt der letzte Schlusskurs (-16,67 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Emmerson-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Emmerson eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich auf negative Themen, ohne positive Aspekte zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Emmerson daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Emmerson-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 77,78 eine Überkauftheit und führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Emmerson-Aktie.