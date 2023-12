Emmerson Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu bewerten. Bei Emmerson wird der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 10,97 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation und wird daher neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 2,94 GBP für den Schlusskurs der Emmerson-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,8 GBP, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Emmerson daher in der einfachen Charttechnik neutral bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger oder in der Intensität der Diskussionen festgestellt wurde. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für Emmerson.

In Bezug auf Dividenden schüttet Emmerson niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Insgesamt erhält Emmerson gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysen, was auf eine uneinheitliche Entwicklung der Aktie hinweist.

