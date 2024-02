ThermoGenesis Holdings Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stimmung der Anleger bei Thermogenesis ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Dies liefert einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI der Thermogenesis bei 20 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was auf eine neutrale Situation hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und ergeben daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 1,12 USD für Thermogenesis und ein aktueller Kurs von 0,86 USD. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,21 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +40,98 Prozent, was die Aktie als "Gut" einstuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für Thermogenesis.