Emma - The Sleep Company öffnet die Türen ihres ersten European Store in den Niederlanden

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Die Flaggschiff-Einheit befindet sich in der Westfield Mall der Niederlande.- Das Einkaufszentrum ist das größte in den Niederlanden.- Der 1000 Quadratfuß große Shop ist Emma's erster außerhalb Chinas.Emma - The Sleep Company, die weltweit größte D2C-Schlafmarke, hat ihr erstes europäisches Geschäft in den Niederlanden eröffnet. Der Store der preisgekrönten Schlafmarke befindet sich in der Westfield Mall der Niederlande - dem größten Einkaufszentrum des Landes - und läutet für das Unternehmen eine neue Ära der Expansion ein. Nachdem Emma bereits die weltweite Schlafindustrie für D2C transformiert hat, wird nun beabsichtigt, den Einzelhandelsbereich mit eigenen Fachgeschäften zu revolutionieren.Das einzigartige Einkaufserlebnis von Emma.Der neue Shop präsentiert das vielfältige und umfangreiche Angebot an preisgekrönten Schlafprodukten von Emma auf rund 1000 Quadratfuß. Im Mittelpunkt des neuen Stores von Emma steht das sensorische Element: Verbraucher können alle Produkte in einem einzigartig gestalteten Raum sehen, fühlen und erleben. Die Schlafspezialisten von Emma stehen zur Verfügung, um fachkundige Ratschläge zu geben und die Technologie hinter den Produkten zu erklären. Darüber hinaus wird in Emmas neuem Verkaufsraum ein exklusives Sortiment an Produkten angeboten, die nur im Geschäft erhältlich sind.„Nach den großartigen Ergebnissen unserer Emma Concept Stores in China haben wir beschlossen, dieses innovative Konzept nach Europa zu bringen", sagte Dr. Dennis Schmoltzi, Mitbegründer und CEO von Emma - The Sleep Company. "Dies ist ein weiterer Schritt um Emma, sowohl online als auch offline, als weltweit größte Schlafmarke zu stärken. Wir freuen uns sehr darauf, das Beste aus dieser Erfahrung zu machen und auf andere europäische Märkte zu expandieren."Ein Höhepunkt der Eröffnungszeremonie war der Besuch des ersten niederländischen Kunden von Emma, der eingeladen wurde, den Store offiziell zu eröffnen. Auf einem Emma-Bett sitzend, nahm Hollands beliebtes Podcast-Duo Geraldine Kemper und Gwen van Poorten im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten auch eine besondere Episode im Geschäft auf.Informationen zu Emma - The Sleep Company:Emma - The Sleep Company ist ein von den Gründern geführtes Unternehmen und die weltweit führende Direktvertriebsmarke für Schlafprodukte. Gegründet in 2013 von Dr. Dennis Schmoltzi und Manuel Müller in Deutschland, ist das Unternehmen in mehr als 30 Ländern tätig und erzielte 2022 einen Umsatz von 948 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Emma®-Produkte werden über einen Omnikanalansatz verkauft, der D2C/online, Marktplätze und mehr als 3.500 stationäre Geschäfte umfasst. Emma arbeitet erfolgreich mit über 200 Einzelhändlern zusammen. Die mehr als 1.000 Teammitglieder von Emma arbeiten weltweit in Niederlassungen in Frankfurt (Deutschland), Manila (Philippinen), Lissabon (Portugal), Mexiko-Stadt (Mexiko) und Shanghai (China).