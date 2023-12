Eminence Enterprise Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI von Eminence Enterprise liegt derzeit bei 95,83, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71, was wiederum als überkauft betrachtet wird und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Eminence Enterprise eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Eminence Enterprise eingestellt waren, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Eminence Enterprise bei 0,224 HKD und ist damit um -30 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -72,68 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.