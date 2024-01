Eminence Enterprise Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Bezogen auf das Kursniveau beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Eminence Enterprise 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Eminence Enterprise daher als "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Eminence Enterprise verläuft aktuell bei 0,64 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,2 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -68,75 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,26 HKD, was einer Differenz von -23,08 Prozent entspricht. Demnach lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Eminence Enterprise beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 80,95 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI liegt Eminence Enterprise mit einem Wert von 70,34 im überkauften Bereich und wird für den RSI25 ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien von Eminence Enterprise konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, weshalb auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.