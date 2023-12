Emgold Mining Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Emergent Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,12 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,1 CAD weicht somit um -16,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs des 50-Tage-Durchschnitts (0,1 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Emergent Metals-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Emergent Metals.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Emergent Metals ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Emergent Metals eingestellt waren. Es gab an einem Tag hauptsächlich positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Emergent Metals-Aktie damit sowohl in der technischen Analyse als auch im Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating, aber eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

