Emerson Radio Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Emerson Radio: Aktie erhält "Schlecht"-Bewertung

Die Emerson Radio-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 15,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist dies ein unrentables Investment. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 66,67 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der GD200 verläuft bei 0,56 USD, während der Aktienkurs bei 0,53 USD liegt, was einer Abweichung von -5,36 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der GD50 beträgt 0,55 USD, was einer Abweichung von -3,64 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Emerson Radio-Aktie daher das Rating "Neutral".