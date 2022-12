Emerson Electric-Anleger dürfen nicht länger zögern!

An der Börse New York notiert die Aktie Emerson Electric am 30.12.2022, 22:00 Uhr, mit dem Kurs von 95.26 USD. Die Aktie der Emerson Electric wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Emerson Electric einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Emerson Electric jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Emerson Electric im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Emerson Electric. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (0 Sell, 5 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,26. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Emerson Electric zahlt die Börse 17,26 Euro. Dies sind 64 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47,71. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Emerson Electric damit 75,52 Prozent unter dem Durchschnitt (62,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 58,33 Prozent. Emerson Electric liegt aktuell 71,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".