Emerson Electric Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Emerson Electric beträgt das aktuelle KGV 17, was im Vergleich zu durchschnittlichen 31 in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als unterbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Emerson Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" um 141,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 237,61 Prozent, wobei Emerson Electric aktuell 233,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Emerson Electric bei 89,64 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 96,44 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,59 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 90,39 USD, was einen Abstand von +6,69 Prozent zur Aktie bedeutet. Die Gesamtnote auf dieser Grundlage lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Emerson Electric mit einer Dividendenrendite von 2,14 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 16,98 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, was einer Differenz von -14,84 Prozent zur Emerson Electric-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.