Emerson Electric Aktie: Was soll man davon noch halten?

Emerson Electric: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Emerson Electric hat eine Dividendenrendite von 2,14 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (16,94 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 14,8 Prozentpunkten.

In den vergangenen 12 Monaten erreichte Emerson Electric eine Performance von 4,11 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Unterperformance von -238,19 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 149,47 Prozent deutlich niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Emerson Electric-Aktie von Analysten als "Gut" eingeschätzt, mit insgesamt 6 positiven Bewertungen, 2 neutralen und 0 negativen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 103 USD, was einer potenziellen Performance von 8,79 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an nur drei Tagen dominierten. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Emerson Electric. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.