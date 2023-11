Emerson Electric Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Für die Aktie Emerson Electric stehen per 03.11.2023, 17:13 Uhr 91.16 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Emerson Electric zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Emerson Electric erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Emerson Electric vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (103,44 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 13,48 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 91,16 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Emerson Electric erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Emerson Electric liegt mit einer Dividendenrendite von 2,14 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat einen Wert von 17,04, wodurch sich eine Differenz von -14,9 Prozent zur Emerson Electric-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Emerson Electric-Aktie beträgt dieser aktuell 89,06 USD. Der letzte Schlusskurs (91,16 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+2,36 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Emerson Electric somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (95,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,62 Prozent Abweichung). Die Emerson Electric-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Emerson Electric auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.